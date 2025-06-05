Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: есть пострадавший и повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В четверг утром, 5 июня, российские военные ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки один гражданский пострадал, также повреждена инфраструктура. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне для обстрела использовали авиационные бомбы.



«05 июня в 10:30 оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения, нанеся три авиационных удара управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по городу Константиновке», — отметил Горбунов.



Кроме того, начальник администрации уточнил, что повреждены частные жилые дома, линия электросети ДТЭК и легковой автомобиль.





Горбунов в очередной раз призвал жителей города и громады соглашаться на эвакуацию в более безопасные регионы Украины. Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что ситуация в Константиновке сложная, россияне ежедневно атакуют город.





Напомним, 5 июня после полуночи российские войска обстреляли село Криницы Александровской громады.