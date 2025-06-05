В Краматорске ночью произошла стрельба в многоквартирном доме

В Краматорске Донецкой области ночью 4 июня по проспекту Независимости была слышна стрельба. Около 22:00 в подъезде одного из многоквартирных домов местные жители услышали крики и очередь из автомата. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

В подъезде остались следы от пуль. Местные жители напуганы и говорят, что такого раньше здесь не происходило.



По предварительной информации, стрелял мужчина, который арендовал одну из квартир. Его личность жильцам была неизвестна — подозреваемый задержан полицией. Обстоятельства происшествия и другие детали выясняются.

Как сообщалось, ночью 5 июня шесть дронов-камикадзе «Шахед» атаковали промышленную зону на улице Ярослава Мудрого в городе Славянск Донецкой области.