Россия ударила КАБ-1500 с УМПК по Херсонской ОГА — здание уничтожено

Результат повторного обстрела ХОГА. Фото: Херсонская ОВА

Российские военные уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Российские военные нанесли второй за день удар по зданию, которое с 2022 года остаётся пустым.

Результат повторного обстрела ХОГА. Фото: Херсонская ОВА

«Информацию о пострадавших уточняем», — сообщил глава ОВА.



Ранее, 5 июня, в течение 15 минут четыре российские авиабомбы поразили центр Херсона.



В Telegram-канале «Труха.Херсон» опубликовано видео повторной атаки. По данным местных пабликов, россияне сбросили на здание авиационную бомбу ФАБ-1500.



Согласно предварительному анализу, здание Херсонской областной военной администрации было уничтожено в результате авиаудара. Удар пришелся точно на центральную часть крыши и вызвал полное обрушение конструкций.



На видео четко зафиксирован момент поражения — мощный взрыв с яркой вспышкой и последующим вертикальным обрушением здания. Фасадные части с обеих сторон остались относительно неповрежденными, прилегающая инфраструктура (деревья, тротуары) также сохранилась.



Итак, OSINT-анализ видеокадров и сопутствующих фото указывает на применение КАБ-1500 с модулем УМПК — высокоточной управляемой авиабомбы российского производства.



«Это типичный сценарий применения управляемого боеприпаса с модулем УМПК. Высокая точность, разрушительная сила, и одновременно минимальные побочные потери — именно под такой тип поражения подпадает Херсонская ОГА», — говорится в аналитическом заключении.