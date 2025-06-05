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Россия увеличила использование FPV-дронов на трех направлениях в Донецкой области – ВСУ

05 июня 2025, 16:27

Россия увеличила использование FPV-дронов на трех направлениях в Донецкой области – ВСУ

FPV-дрон российских оккупантов. Фото: Минобороны РФ FPV-дрон российских оккупантов. Фото: Минобороны РФ

На Торецком, Краматорском и Северском направлениях увеличилось количество российских FPV-дронов. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, за май до 10 тысяч FPV-дронов российские оккупанты использовали в зоне ответственности ОТГ «Луганск».

«В предыдущем месяце было семь тысяч. То есть количество дронов слишком увеличивается. В эту цифру мы не учитываем БПЛА «Молния», также в эту категорию не входят дроны «Шахед», «Ланцет» и другие, потому что это другая составляющая – другие подразделения занимаются их уничтожением», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ночью 5 июня армия РФ «шахедами» массированно атаковала город Славянск на Донетчине, в результате чего ранен спасатель.

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