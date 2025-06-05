Призвал к миру в Украине. Папа Римский созвонился с Владимиром Путиным

Папа Римский Лев XIV провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили войну, также понтифик призвал РФ сделать шаг к миру с Украиной. Об этом передает издание Vatican News.
Разговор произошел в среду, 4 июня.
По словам директора пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, Папа и президент обсудили гуманитарную ситуацию, а также необходимость содействовать оказанию помощи там, где это необходимо.
«Папа обратился к России с призывом сделать жест в пользу мира, подчеркнув важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — говорится в заявлении.
Кроме того, понтифик и глава Кремля обсудили предпринимаемые усилия по обмену заключенными и ценность работы, которую проводит в этом направлении архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Зуппи.
Ранее мы писали, что президент Америки 4 июня созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным. Были обсуждены удары СБУ по стратегической авиации РФ.
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