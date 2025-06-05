Украинские военные с помощью дрона освободили побратимов из окружения в Донецкой области: кадры

Окруженный россиянами дом с украинскими военными на Донетчине. Фото: кадр из видео

Побратимы бойцов 91-го противотанкового батальона ВСУ оказались в окружении на направлении Покровск-Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».



Четверо россиян уже готовились штурмовать дом с украинскими бойцами.



«Однако планы врага разрушил FPV-дрон. Вместо наступления у врага началась паника. Они убегали, прятались и рассыпались по полю. Но дрон точно поразил цель. А кассетный боеприпас уже добил тех, кому чудом удалось выжит», – рассказали в командовании.

Напомним, что Россия увеличила использование FPV-дронов на трех направлениях в Донецкой области.