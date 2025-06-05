На границе с Польшей обнаружили контейнеры с ПВО и боеприпасами: детали

Вблизи украинской границы в Подкарпатском крае Польши были обнаружены контейнеры с элементами систем противовоздушной обороны и боеприпасами. Об этом сообщает RMF24.



Как отмечается, некая частная компания должна была перевезти в Украину зенитные установки. По неясным пока причинам она этого не сделала, и разместила оборудование на складах вблизи границы.



Так как вооружение не принадлежит польской армии или государственным службам, оно должно было быть поставлено на коммерческой основе частным лицом украинской армии.



В Министерстве обороны Польши подтвердили, что в селе Лашки были найдены контейнеры с боеприпасами.



«Мы хотели бы сообщить вам, что контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в деревне Лашки в Подкарпатье, не являются собственностью польской армии. Соответствующие службы обеспечивают охрану места и оборудования. По данному вопросу просим обращаться в Министерство внутренних дел и администрации или в окружную прокуратуру в Жешуве», —говорится в сообщении.





Сейчас делом занимается прокуратура. Ведется расследование относительно возможного ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами.



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