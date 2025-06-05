Студенты выстраиваются перед входом в бывший ВНУ им. Даля, который оккупационная власть превратила в «военный учебный центр» в Луганске.

Оккупанты в Луганске превратили бывший корпус Восточноукраинского национального университета имени Даля в военный учебный центр. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Там, где ещё десять лет назад изучали филологию и право, теперь обучают штурму траншей, метанию гранат и стрельбе по движущимся целям. Центр работает под контролем Минобороны РФ и занимается целенаправленной подготовкой молодёжи (до 30 лет) для участия в войне.

Оккупанты обучают «штурмовиков» в стрелковом тире, обустроенном внутри корпуса ВНУ им. Даля в Луганске.

Студентов заманивают обещаниями, что прохождение обучения поможет избежать мобилизации. Однако, по данным сопротивления, уже с первого дня на них оказывается психологическое давление.



Известно также, что в центре работают приезжие психологи из Москвы, которые ежемесячно проводят индивидуальные беседы со слушателями. В этих беседах студентам внушают, что единственный способ справиться с «выдуманными на Западе» проблемами — депрессией, страхом, одиночеством и неуверенностью в будущем — это пойти на войну, зарабатывать деньги и убивать.

На территории бывшего университета молодежь тренируют бросать гранаты в деревянных окопах прямо под окнами учебного заведения.

Напомним, Пушилин приказал призывать мужчин 18-30 лет ВОТ Донетчины в армию РФ. Также ранее сообщалось, что милитаризация луганской молодежи усиливается.