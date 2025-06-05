«Путину надо прекратить ныть»: МИД призвали РФ не жаловаться Трампу из-за спецоперации «Паутина»

В МИДе отметив, что в РФ снова путают причину и последствия. Фото: Андрей Сибига

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе Кремля Владимиру Путину, что Генеральная Ассамблея ООН официально признала РФ страной, совершающей агрессию против Украины В частности, удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от российской армии. В ведомстве призвали российское правительство согласиться на прекращение огня, а не ныть.



«Не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями. Россия — агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина — страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии и террора, а украинские — актами самозащиты», — говорится в официальном заявлении.



В ведомстве уточнили, что Украина неуклонно придерживается норм международного гуманитарного права, наносит удары по законным военным целям и избегает гражданских жертв. Однако Россия наоборот наносит удары в основном именно по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.



В МИД отметили, что Украина еще три месяца назад согласилась на полное и безусловное прекращение огня, но Россия упорно отказывается прекращать огонь.



«Поэтому Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и вместо этого согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горела стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22.



Напомним, 4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Кремля сказал, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы.



Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что РФ будет учитывать в ходе переговоров тот факт, что «киевский режим» становится террористическим.