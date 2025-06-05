Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине

Правительство поручило Вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон (57 млн долларов) на поддержку НАТО в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Швеции.



«Масштаб военной поддержки Швеции — это сила. Взносы в эти фонды НАТО повысят выносливость и логистические возможности Украины», — отметил министр обороны Пол Йонсон.



Как отмечается, 31 млн долларов будут направлены в Целевой фонд комплексной помощи НАТО (CAP) для поддержки Украины. Фонд используется для закупки нелетальной военной помощи. Речь идет о медицинском оборудовании, транспортных средствах и продовольственных пайках.



Кроме того, еще 26 млн долларов будут перечислены в Целевой фонд НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) для быстрой закупки товаров и услуг.



Ранее мы писали, что министр обороны Германии Писториус и министр обороны Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства и поставок украинского дальнобойного оружия.