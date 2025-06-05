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Россиянин притворился «восковой фигурой», чтобы обмануть дрон ВСУ

05 июня 2025, 19:01

Россиянин притворился «восковой фигурой», чтобы обмануть дрон ВСУ

Оккупант притворился «восковой фигурой» Оккупант притворился «восковой фигурой»

На одном из направлений украинские военные зафиксировали типичный прием, к которому все чаще прибегают российские солдаты — имитацию неподвижного тела, известную как «тактика восковой фигуры». Видео обнародовал канал War today.

Ее цель — обмануть визуальные системы беспилотников, казаться мертвым или покинутым, чтобы избежать удара.

В снятом эпизоде над полем работают два украинских беспилотника: один — разведывательный, другой — ударный. Один из них фиксирует россиянина, застывшего неподвижно. После недолгого сканирования дрон меняет вектор движения, однако вскоре возвращается, вероятно, чтобы проверить реакцию «восковой фигуры». Манёвр врага оказался неудачным — иллюзия не сработала: дрон идентифицировал цель и нанёс точный удар.
 
Украинские операторы дронов отмечают, что такие трюки уже неэффективны: современные беспилотные системы имеют камеры высокого разрешения, которые позволяют отслеживать даже незначительные движения с точностью, сравнимой с камерами смартфонов.

Напомним, российский солдат попытался спрятаться на дереве от украинского дрона, но беспилотник ВСУ засёк его и нанёс удар.

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