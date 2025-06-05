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В Курской области РФ из-за обстрела есть жертва и пострадавшие

05 июня 2025, 19:34

В Курской области РФ из-за обстрела есть жертва и пострадавшие

В Курской области есть жертва и пострадавшие. Фото: Александр Хинштейн В Курской области есть жертва и пострадавшие. Фото: Александр Хинштейн

Город Рыльск Курской области 5 июня попала под обстрел. Стало известно о гибели 32-летней женщины, также есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, получили ранения шесть человек — пять женщин и один мужчина. Кроме того, 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Также из-за ударной волны повреждены несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода.



Хинштейн сообщил, что пострадал еще один человек в селе Сухая Рыльского района. 48-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставили в Курскую областную больницу.

Ранее мы писали, что в ночь на 3 июня Министерство обороны России сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников, зафиксированных над различными регионами страны и аннексированным Крымом.

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