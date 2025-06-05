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Трамп заявил, что попросил Путина не совершать ответный удар по Украине

05 июня 2025, 20:50

Трамп заявил, что попросил Путина не совершать ответный удар по Украине

Трамп попросил Путина не отвечать на удары Киева. Фото: скриншот Трамп попросил Путина не отвечать на удары Киева. Фото: скриншот

Президент Америки Дональд Трамп попросил главу Кремля Владимира Путина не наносить ответный удар по Украине после спецоперации «Паутина».  Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Со слов американского лидера, Путин заявил, что у российской армии нет выбора, «кроме как атаковать».

«И он на самом деле сказал мне: «У нас нет выбора, кроме как атаковать (в ответ) в связи с этим». Мне это не нравится. Я сказал: «Не делайте этого, вам следует остановить это», — сказал Трамп.

Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горела стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22.

Кроме того, 4 июня произошел телефонный разговор Трампа и Путина. Тогда российский диктатор сказал, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы.

В свою очередь МИД призвало Путина не жаловаться Трампу на атаки, а встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и провести переговоры. 

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