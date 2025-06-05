Перешли на сторону РФ: Экс-полицейским сообщили о подозрении в коллаборационизме и госизмене

Бывшим правохорнцам сообщено о подозрении в коллаборационизме. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум заместителям так называемой «полиции МВД ДНР». Оба активно участвуют в пропагандистских мероприятиях оккупантов, поддерживают политику РФ и работают на российский режим. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



Как отмечается, один из подозреваемых уволился из МВД Украины в 2013 году в звании полковника и вернулся в Донецк. Там он трудоустроился в «МВД ДНР», а в 2023 году получил звание «генерал-майор полиции» и стал «заместителем начальника полиции МВД ДНР по оперативной деятельности». За службу оккупанты наградили его «орденом мужества».



Что касается второго, то он был уволен из МВД Украины в 2014 году за нарушение дисциплины. Он также остался во временно оккупированном Донецке, где пошел служить в так называемое «МВД ДНР». Там он также занял должность «заместителя начальника полиции МВД ДНР».





Их подозревают в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), одному из фигурантов также инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины).



Если их вину докажут, то они проведут 15 лет за решеткой.



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