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На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе

06 июня 2025, 09:13

На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе

На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе

На оккупированной территории Луганской области члены группировки «ЛНР» предъявили обвинение трем подросткам в подготовке терактов.

Утверждается, что подростки, у которых «сложные отношения со сверстниками, вступили в состав международной террористической организации, запрещенной в РФ». Якобы в закрытом телеграм-канале они обсуждали планы атак и распространяли контент, «снимающий моральный запрет на насилие и убийства». Также в переписке нашли подробные инструкции по изготовлению взрывчатки, оружия, а также по проведению терактов и сокрытию следов преступлений.

Во время обыска у одного из юношей нашли самодельное огнестрельное оружие, список потенциальных жертв и детальный план подготовки нападения.

«Следствие» заявляет, что местным «силовикам» удалось предотвратить возможные атаки на учебные заведения и религиозный объект.

Троих несовершеннолетних заключили под стражу.

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Во временно оккупированном Донецке в мае прошла так называемая «стратегическая сессия» пропагандистского проекта «Старший брат». В рамках этого проекта группировка «ДНР» работает «с трудными подростками». Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, мероприятие используется как инструмент принуждения подростков к труду под видом «трудотерапии» — фактически, это принудительная работа «на благо родины» или «для фронта».

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