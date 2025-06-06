На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе

На оккупированной территории Луганской области члены группировки «ЛНР» предъявили обвинение трем подросткам в подготовке терактов.



Утверждается, что подростки, у которых «сложные отношения со сверстниками, вступили в состав международной террористической организации, запрещенной в РФ». Якобы в закрытом телеграм-канале они обсуждали планы атак и распространяли контент, «снимающий моральный запрет на насилие и убийства». Также в переписке нашли подробные инструкции по изготовлению взрывчатки, оружия, а также по проведению терактов и сокрытию следов преступлений.



Во время обыска у одного из юношей нашли самодельное огнестрельное оружие, список потенциальных жертв и детальный план подготовки нападения.



«Следствие» заявляет, что местным «силовикам» удалось предотвратить возможные атаки на учебные заведения и религиозный объект.



Троих несовершеннолетних заключили под стражу.

Во временно оккупированном Донецке в мае прошла так называемая «стратегическая сессия» пропагандистского проекта «Старший брат». В рамках этого проекта группировка «ДНР» работает «с трудными подростками». Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, мероприятие используется как инструмент принуждения подростков к труду под видом «трудотерапии» — фактически, это принудительная работа «на благо родины» или «для фронта».