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Трое спасателей погибли при ликвидации ударов РФ в Киеве

06 июня 2025, 09:22

Трое спасателей погибли при ликвидации ударов РФ в Киеве

Спасатели во время работы. Фото: ГСЧС Спасатели во время работы. Фото: ГСЧС

В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Девять спасателей получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии. Врачи борются за их жизни.

«Чёрное утро 6 июня для всей нашей семьи. Сегодня мы потеряли трёх собратьев — и это до сих пор невозможно осознать. Во время ликвидации последствий российской атаки в Соломенском районе произошли взрывы, унесшие жизни пожарных Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Ременного», — говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.



Кроме того, пятеро спасателей травмированы при тушении пожара в Тернопольской области. Всем им оказывается медицинская помощь.

«Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения», — подчеркнул Клименко.

По предварительным данным, в результате российской атаки по всей стране погибли трое человек, ещё около 40 получили ранения.

Напомним, ночью 6 июня российские войска из РСЗО обстреляли центр города Славянск Донецкой области. 

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