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Россия ночью ракетами и «шахедами» атаковала Украину. Что известно о последствиях массированного удара

06 июня 2025, 10:21

Россия ночью ракетами и «шахедами» атаковала Украину. Что известно о последствиях массированного удара

Последствия массированной атаки в Тернопольской области. Фото: ГСЧС Последствия массированной атаки в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Ночью 6 июня Россия дронами-камикадзе «Шахед», крылатыми и баллистическим ракетами атаковала Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Были зафиксированы пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и «калибров» из акватории Черного моря. Тревога была по всей Украине. Под ударами находились Киев и несколько областей.

Киев

В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что российские войска атаковали Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский районы столицы.

Повреждены пути метрополитена между станциями «Дарница» и «Левобережная», жилые дома, заведение социальной сферы, учебное заведение и три автомобиля. Значительно повреждена АЗС. Возникли пожары в ангаре на площади около 500 квадратных метров, на объекте гражданской инфраструктуры и на 11 этаже 16-этажного дома. Из многоэтажки спасли три человека.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки погибли четыре человека, еще 20 – получили ранения, 16 из них доставили в больницы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий ударов погибли три спасателя.

Еще девять бойцов ГСЧС получили ранения. Среди них есть «тяжелые», врачи борются за жизнь спасателей.

Киевская область

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах повреждены частные дома.

В пресс-службе «Укрзалізниці» сообщили, что в области повреждены железнодорожные пути.

Чернигов

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в Чернигове повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие и объекты инфраструктуры.

Часть жителей города осталась без света.

В результате атаки четыре человека получили ранения. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Тернополь

Глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что в Тернополе повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

В городе зафиксировали превышение максимально допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ. Специалисты рекомендуют жителям Тернополя, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Людей просят не открывать окна.

В результате обстрела пострадали 10 человек, сред них пять спасателей.

Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что часть города осталась без света.

Луцк

Глава Луцкой областной военной администрации Иван Рудницкий сообщил, что в Луцке зафиксировали попадание в многоквартирный дом.

Многоэтажка частично разрушена. Людей эвакуировали.

Мэр Луцка Игорь Полищук рассказал, что в городе также повреждены другие многоэтажные и частные дома, коммерческие объекты, учебные заведения, здание государственного учреждения и автомобили.

В пресс-службе ГСЧС в Волынской области сообщили, что в результате атаки ранены 15 человек.

Полтавская область

Исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в Кременчугском районе повреждены административные здания, склады нескольких предприятий, кафе и частный дом.

Возникли пожары. Пострадали три человека.

Львовская область

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в Дрогобычском районе поврежден промышленный объект.

Напомним, что ночью 6 июня армия РФ из РСЗО ударила по центру города Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажные и частные дома.

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