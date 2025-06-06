В Бурятии убита волонтерка «Лизы Алерт», которая помогала российским военным в оккупированном Мариуполе

Мария Лубсанова

В Бурятии (РФ) заявили о гибели Марии Лубсановой — волонтёрки поискового отряда «Лиза Алерт» и участницы так называемых гуманитарных миссий в зоне боевых действий. Как сообщает российское агентство «РИА Новости, со ссылкой на источник в силовых структурах, её убил бывший муж, охваченный приступом ревности.



Инцидент начался днём в центре посёлка Ключи. По словам очевидцев, между бывшими супругами вспыхнул конфликт. Мария звала на помощь, но никто из прохожих не вмешался.



Позже мужчина вывез её в лес, где напал с ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ран. После убийства бывший муж покончил с собой.



Мария Лубсанова помогала искать пропавших, ездила с российскими военными в оккупированные города Украины, в том числе в Мариуполь.

Чем занимается «ЛизаАлерт»?

«ЛизаАлерт» — это добровольческий поисково-спасательный отряд, созданный в октябре 2010 года в России. Организация занимается поиском пропавших без вести людей всех возрастов, как в природной, так и в городской среде, то есть ее миссия заявлена как поиск гражданских. Однако на данный момент организация активно задействована в военных процессах России. Волонтеры сотрудничают с оккупационными войсками и оказывают им помощь на территории Украины.



По данным российских СМИ, в 2022 году федеральное руководство «ЛизаАлерт» запретило членам отряда высказываться в поддержку или против специальной военной операции, чтобы сохранить нейтралитет и избежать политизации деятельности. Это решение привело к разногласиям в некоторых региональных отделениях. Например, представители отрядов в Ямало-Ненецком автономном округе и Башкортостане, не согласившись с нейтральной позицией, вышли из состава «ЛизаАлерт» и продолжили работу под другими названиями.

В феврале 2025 года в Донецке была убита генеральный директор донецкого приюта для собак «ПиФ» Виктория Васильева.