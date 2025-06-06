ВСУ продвинулись в Запорожской области – ISW

Ситуация в Запорожской области. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 5 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись юго-западнее села Мирное.



Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки российские войска восемь раз безуспешно пытались прорвать украинскую оборону вблизи сел Малиновка и Новозлатополь.

Напомним, что российские войска оккупировали два села в Донецкой области.