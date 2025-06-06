Беспилотники ночью атаковали аэропорт «Брянск»: уничтожен боевой вертолет Ми-8, поврежден – Ми-35

Последствия удара по аэропорту «Брянск». Фото: ASTRA

В ночь с 5 на 6 июня украинские беспилотники атаковали «Междунродный аэропорт Брянск» в селе Октябрьское под Брянском РФ. Об этом сообщили Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в спецслужбах Украины и МЧС РФ.



На видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки. В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его БК. Также частично поврежден вертолет Ми-35. Повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Запорожской области.