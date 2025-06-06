Из Краматорского района эвакуировали семью с детьми

Из Алексеево-Дружковки выехали с детьми на запад Украины. Фото: Дружковская ГВА

Из поселка Алексеево-Дружковки Краматорского района Донецкой области была эвакуирована семья с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«Еще одна семья с детьми получила поддержку и смогла выехать из Алексеево-Дружковки в Хмельницкую область», — говорится в сообщении.



Жителям Алексеево-Дружковки была оказана квалифицированная социальная поддержка в шелтере Павлограда Днепропетровской области. Волонтеры БО МБФ «Все рядом» и благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» в рамках проекта «Дорога жизни» помогли семье.





Ранее мы писали, что из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области эвакуировал 161 ребенок.