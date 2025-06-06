Российские войска нашли слабое место в обороне ВСУ на Новопавловском направлении – DeepState

Ситуация в селах Федоровка и Комар на Донетчине. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в селе Федоровка и к селу Комар Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В процессе многократных попыток продвинуться вблизи села Днепроэнергия в сторону села Веселое оккупанты нашли слабое место восточнее Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам продвигаются в сторону Федоровки и Комара.



«Федоровку противник равняет с землей многочисленными обстрелами и оказывает давление пехотой, которая превосходит в количестве нашу. Еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окраинах, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца. Так же россияне добираются до Комара, где уже фиксируются в разных точках села, но с поражениями противника там лучше. Так что там удается их сдерживать более успешно. Но из-за того, что у них появилась возможность, они однозначно будут оказывать давление на села», – отметили в DeepState.

Напомним, что российской армии остается чуть более двух километров до границы Донецкой и Днепропетровской областей.