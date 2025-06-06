Суд заочно осудил двух коллаборантов из Луганщины до 10 лет заключения

К 10 годам заключения заочно приговорили двух коллаборантов. Фото: СБУ

До 10 лет заключения заочно осуждены коллаборанты, которые возглавили оккупационные учреждения на Луганщине. Их признали виновными в коллаборационистской деятельности «по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины» и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом передает СБУ.



По данным украинских спецслужб, один из осужденных возглавляет многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянка.



Сеть таких «центров» создана оккупантами в захваченных городах для втягивания местного населения в российскую правовую систему и, прежде всего, для проведения принудительной паспортизации.



До 2014 года злоумышленник работал в украинских правоохранительных органах, но изменил присяге и присоединился к незаконному «МВД ЛНР». В Брянковском горотделе оккупационной «полиции» он дослужился до руководящей должности.



Кроме того, вынесен приговор жительнице Северодонецкого района, которая до широкомасштабного вторжения была почтольоном, а в начале 2023 года начала работать в оккупационной администрации Лисичанска в так называемом отделе жизнеобеспечения Волчеяровки, Лоскутовки, Рай-Александровки.



Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум заместителям так называемой «полиции МВД ДНР». Оба активно участвуют в пропагандистских мероприятиях оккупантов, поддерживают политику РФ и работают на российский режим.