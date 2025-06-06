Войска РФ в два раза увеличили количество обстрелов из ствольной артиллерии в Луганской области – ОВА

Артиллерия российских оккупантов. Фото: кадр из видео

5 июня по сравнению с позапрошлыми сутками российские войска в два раза увеличили количество обстрелов из ствольной артиллерии – с 26 до 53 – в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, оккупанты также нанесли авиационный удар и пытались попасть по украинским защитникам 106 беспилотниками.



«Атакующие усилия россияне сосредоточили в районе села Грековка», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что российские войска нашли слабое место на Новопавловском направлении.