В РФ заявили о начале обмена телами погибших воинов: Украина опровергла эту информацию

В РФ заявили о якобы начале обмена телами 6000 на 6000. Фото: Координационный штаб

Глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что якобы начался обмен телами погибших военных с Украиной в формате «6000 на 6000». По его словам, Россия якобы вернула тела 42 убитых солдат. Это оказалось неправдивой информацией.



«В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ», — написал он.



Кроме того, позже дополнил, что украинская сторона якобы отказалась принимать тела 503 погибших солдат.



В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что информация о якобы начале обмена телами погибших военных с Россией не соответствует действительности. Сейчас продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших военных.



В ведомстве уточнили, что любые односторонние заявления или действия представителей РФ являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших военных.



Координационный штаб подчеркивает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену «всех на всех».



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 7 и 8 июня состоится обмен военнопленными между Украиной и Россией.