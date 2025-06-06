В Одесской области взорвался автомобиль, погиб мужчина

В Одесской области взорвался автомобиль 6 июня. В результате этого один человек погиб. Об этом передает пресс-службе полиции.
Инцидент произошел в Березовском районе.
«Известно о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.
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