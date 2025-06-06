Власти РФ продолжают отрицать вину за похищение украинских детей

Захарова отрицает факт похищения украинских детей. Фото: ТАСС

Российские власти незаконно похищают украинских детей и отдают их на усыновление в РФ. Однако спикер МИД России Мария Захарова отрицает этот факт. Об этом передает прокремлевское издание «ТАСС».



Кроме того, по ее словам, эта тема не должна обсуждается во время переговоров.



«Никаких заявлений о признании украинских детей нет, именно это должно быть отправной точкой в ​​обсуждении детской темы в российско-украинских контактах», — отметила она.



22 мая с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 9 украинских детей.



В начале мая с территории, временно контролируемой Россией, удалось вернуть ещё шестерых украинских детей. В конце марта пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями.



В начале мая Украине удалось вернуть домой девять детей с временно оккупированных территорий.