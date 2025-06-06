Массированный удар по Украине: пострадали 80 человек, погибли спасатели

Россияне атаковали Украину. Фото: ГСЧС

В результате российских атак на украинские города 6 июня получили ранения 80 человек. Также есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина», — отметил он.



По состоянию на сейчас известно о четырех погибших — в Киеве и в Луцке. Под завалами еще могут быть люди.



Зеленский уточнил, что погибшие в Киеве — это спасатели, которые прибыли на место после первого удара были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор — пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части.



Ранее мы писали, что Россия 6 июня нанесла масштабный удар по украинским городам. Атака затронула Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области. Удар был направлен как по объектам инфраструктуры, так и по гражданским районам.