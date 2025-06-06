В Украине ввели единовременную выплату для детей: кто получит

Детям, возвращенным из оккупации или после депортации, будут выплачивать помощь. Фото: Freepik

В Украине выделят единовременное пособие ребенку, который вернулся на подконтрольную территорию Украины после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий. Речь идет о 50 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.



Эти средства позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка на подконтрольной территории Украины.



Как получить помощь



Законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу Украины по делам детей. Эта помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.



Ранее мы писали, что с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 9 украинских детей.