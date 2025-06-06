Зеленский и Трамп смогут в ближайшее время встретиться

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что есть в планах организовать встречу Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи 15-17 июня. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.



«Наш визит был подготовкой, в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора», — рассказал Ермак.



По его словам, украинская делегация провела переговоры с рядом сенаторов, включая руководителей основных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Глава ОП уточнил, что Украина стремится к полной ясности своей позиции на международной арене. Кроме того, в Белом доме существует четкое понимание необходимости продолжения поддержки Украины.



Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что речь о прямых переговорах главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по урегулированию войны может идти только после достижения результатов на переговорах делегаций России и Украины.