Российские войска захватили Кондратовку и Алексеевку в Сумской области — DeepState

Противник усиливает давление: артобстрелы, авианалеты продолжаются. Захвачены два населенных пункта



Российские войска в ночь на 7 июня заняли населенные пункты Кондратовка и Алексеевка в Сумской области, а также продвинулись в районе Беловодов, Локни и Садков. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Генштаб ВСУ также сообщает, что за истекшие сутки на Курском направлении зафиксировано 39 боевых столкновений.

Противник совершил 161 артиллерийский обстрел, включая четыре — с использованием реактивных систем залпового огня. Также было нанесено семь авиаударов, во время которых сброшено 15 управляемых авиабомб, констатирует Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что войска России продвинулись в селе Федоровка и к селу Комар в Донецкой области.