Покровск и Мирноград: новые жертвы обстрелов в Донецкой области

Обстрелы Покровска и Мирнограда продолжаются на фоне ожесточенных боев на этом направлении. О жертвах сообщила местная власть.



По данным главы Донецкой областной государственной администрации и начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, 6 июня российские войска убили двух мирных жителей в Донецкой области — в Покровске и Мирнограде.

Кроме того, за прошедшие сутки еще девять человек в регионе получили ранения.



В сообщении также подчеркивается, что общая статистика жертв не включает данные по Мариуполю и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось об одном погишем в результате удара по Мирнограду. Российская армия, кроме Покровска и Мирнограда атаковала село Комар, поселок Новый Донбасс и город Константиновку