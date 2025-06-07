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Под Пологами замечены новые САУ и танки: Андрющенко о подготовке к наступлению

07 июня 2025, 10:31

Под Пологами замечены новые САУ и танки: Андрющенко о подготовке к наступлению

Под Пологами замечены новые САУ и танки: Андрющенко о подготовке к наступлению

Россияне усиливают позиции в Мариуполе, военная техника движется к Розовке Запорожской области.

Зафиксировано перебрасывание военной техники и живой силы с Донецкого направления в сторону Розовки и Пологов (Запорожская область). Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«В частности минимум новых 5 САУ (на вид — новые), несколько танков разных модификаций в районе с. Касяновка к северу от Мариуполя по трассе “Мариуполь—Волноваха—Донецк”», — уточнил Андрющенко.

Параллельно отмечается очередное увеличение присутствия подразделений Росгвардии, размещенных на территории ММК имени Ильича.

«Все это в очередной раз доказывает дофинальную стадию подготовки к началу наступательных действий в Запорожье по участку Пологовско-Розовской зоны», — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия активизировала переброску военной техники в направлении Запорожской области.

В ночь на 4 июня была замечена колонна из 40 единиц техники — грузовики и тягачи, двигавшиеся на высокой скорости без включенных фар через Мариуполь в сторону Запорожья.

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