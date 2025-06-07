«Ураган», дроны и авиабомбы: в Донецкой области погибли мирные жители

Два человека погибли, еще девять получили ранения, 74 объекта разрушены в результате российских обстрелов Донетчины.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



За прошедшие сутки полиция зафиксировала 3 519 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Повреждения получили 74 гражданских объекта, в том числе 48 жилых домов.



Войска РФ нанесли огонь по 22 населенным пунктам: города Белицкое, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Северск, Славянск, а также села Громовая Балка, Долгая Балка, Иванополье, Кондратовка, Комар, Николайполье, Нелиповка, Новый Донбасс, Очеретино, Рубцы, Сергеевка, Степановка и Шандриголово.



Мирноград подвергся шести атакам — авиаударам, ударам дронов и артиллерии. Повреждены 12 многоквартирных домов и частный дом. «Россияне убили одного мирного жителя, еще пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.



В селе Комар Волновахского района оккупанты обстреляли жилой сектор из РСЗО «Ураган» — погиб мирный житель.



В Константиновке пострадал один человек. Город за сутки пережил девять обстрелов, из них три — бомбовых. Поврежден один многоквартирный и 13 частных домов, а также автомобиль.



Ранения также зафиксированы в Покровске, Северске и Новом Донбассе — по одному пострадавшему в каждом из населенных пунктов.



В результате атаки на Белицкое поврежден многоквартирный дом.



В Родинском пострадали частный дом, торговый павильон и гражданский автомобиль.



Славянск был обстрелян из РСЗО «Торнадо-С» — повреждены 8 многоквартирных домов, учебное заведение и 7 гражданских автомобилей.



В Рубцах из-за попадания авиабомбы КАБ-250 разрушены частный дом и три хозяйственные постройки.



В Громовой Балке Александровской громады дроны повредили 4 частных дома и гараж.

В Сергеевке Андреевской громады — 2 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.



В Дружковке беспилотник попал по предприятию, в Кондратовке — в гражданский автомобиль. Пострадавших нет. В Николайполье повреждены два частных дома.



Кроме того, уже после полуночи, 7 июня, российские силы атаковали шесть населенных пунктов: Дружковку, Родинское, Золотые Пруды, Михайловку, Новостепановку и Староварваровку. Информации о пострадавших не поступало. Повреждено не менее 10 жилых домов.

ФОТО: Результаты обстрелов по населенным пунктам Донетчины. Источник: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины, сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера, 6 июня, под удар попали села Комар, поселок Новый Донбасс и города — Мирноград и Константиновка в Донецкой области.