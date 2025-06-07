Украинские силы сбили российский Су-35 в небе над Курской областью

В то время как Россия непрерывно бьет по мирным жителям и гражданским объектам на Донетчине, ВСУ уничтожает российскую авиацию на территории противника. Силы обороны Украины провели успешную операцию — уничтожен многоцелевой Су-35 над Курском. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.



Утром 7 июня 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно провели операцию на Курском направлении, в ходе которой был сбит российский истребитель Су-35.



«Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35», — говорится в официальном заявлении.

Истребитель был уничтожен в небе над Курской областью Российской Федерации. Операция признана успешной украинским военным командованием.

Информации о типе примененного вооружения, обстоятельствах сбития и судьбе пилота пока нет. Подтвержден лишь факт ликвидации самолета, который считается одним из самых технологичных в составе ВКС РФ.

Су-35 — это многоцелевой истребитель поколения 4++, отличающийся высокой маневренностью, современными системами обнаружения и возможностью применять широкий спектр вооружений как против воздушных, так и наземных целей. Потеря такого самолета — серьезный удар по российской авиации, учитывая его высокую стоимость (около $98—104 млн) и ограниченное количество на вооружении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали ключевые военные объекты РФ, включая аэродромы, на которых базируется российская авиация, задействованная в ударах по украинской территории.