Зеленский: российские водители не знали о своей роли в операции «Паутина»

Украина нанесла удар по аэродромам РФ с фур, чьи водители были не в курсе операции.



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что российские водители грузовиков, которые перевозили платформы для масштабной атаки беспилотников на российские военные аэродромы, не подозревали о том, в чем участвуют.

По его словам, они стали частью операции «Паутина» непреднамеренно. Водители не знали, что перевозимые ими контейнеры и передвижные домики были оборудованы дронами, способными атаковать военные объекты на территории России, заявил Зеленский.



«Они ничего не знали, — сказал президент Украины в эксклюзивном интервью Марте Раддац, — Они просто выполнили свою работу», — добавил он.



В рамках атаки использовались беспилотники, скрытые внутри «мобильных домов» с раздвижными крышами. После доставки на позиции крыши дистанционно открывались, и беспилотники вылетали для нанесения ударов, пишет издание.



Зеленский отметил, что в ходе атаки на стратегическую российскую авиацию Украина использовала оружие и оборудование только собственного производства.



«Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким», — подчеркнул он.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что во время спецоперации «Паутина» было уничтожено минимум 13 самолетов армии РФ и более 40 повреждено.