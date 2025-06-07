В Донецкой области продолжаются обстрелы: четверо погибших, один ранен

Продолжаются обстрелы Донецкой области на фоне ожесточенных боев в этом направлении. О жертвах сообщают местные власти.



По данным главы Донецкой областной государственной администрации и начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, «три человека погибли и один ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины».



В Яблуновке Иллиновской громады российские войска убили двух человек и повредили два жилых дома. Еще одна погибшая — в Константиновке.



Один человек получил ранения в Покровске — там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.

Кроме того, удалось установить личность погибшей жительницы Рубцов Лиманской громады, убитой накануне, сообщил Филашкин.

ФОТО: Результаты обстрелов. Источник: t.me/VadymFilashkin

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли огонь по 22 населенным пунктам Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненые.