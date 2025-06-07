Передав список из 640 военнопленных для обмена, Россия обвинила Украину в срыве договоренностей

Россия передала Украине список из 640 раненых военнопленных с тем, чтобы начать обмен. Об этом сообщил тг-канал «Оперативный ВСУ» со ссылкой на росСМИ.



Из сообщения следует, что российская сторона передала Украине список, включающий 640 военнопленных — среди них раненые, тяжелобольные и молодые военнослужащие.

Также «Оперативный ВСУ» отметил, что «РФ в лице Мединского обвинила Украину в якобы затягивании процесса обмена» военнопленными.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Координационный штаб готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену «всех на всех».

Напомним, в мае 2025 года Россия и Украина провели масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», в рамках которого были возвращены как военнослужащие, так и гражданские лица.



Сообщалось, что из российского плена вернулись 11 жителей Луганщины, также известно о военном из Донетчины.