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До Сум — 20 км: ожидаются удары FPV-дронами

07 июня 2025, 16:57

До Сум — 20 км: ожидаются удары FPV-дронами

До Сум — 20 км: ожидаются удары FPV-дронами

На Сумщине наблюдается новая фаза наступления — враг укрепляется в захваченных населенных пунктах. Это подтверждают аналитики DeepState и Генеральный штаб ВСУ.

Кондратовка и Алексеевка отнесены к «красной зоне». Противник полностью занял эти территории, сосредотачивает там пехотные подразделения и продолжает попытки продвигаться вглубь.

ФОТО: DeepState

Далее на его пути находится поселок Хотин, который враг выбрал в качестве следующей цели для оккупации и закрепления. Также продолжаются попытки прорваться в Малую Корчаковку, говорится в сообщении DeepState.

В этом районе российским войскам удалось приблизиться к городу Сумы на расстояние около 20 километров, поэтому в дальнейшем возможны удары по городу с применением FPV-дронов.

Сложная обстановка наблюдается на участке «Новониколаевка—Варачино—Яблоновка—Юнаковка». Враг подошел вплотную к этим населенным пунктам и пытается занять их полностью, чтобы закрепиться. Отмечаются попадания в районе Яблоновки, а также зафиксированы попытки прорваться в Юнаковку.

В районе Локни противник старается продвигаться восточнее от села и заходить в леса в направлении Садков.

Генштаб ВСУ также сообщает, что приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от циничных обстрелов, осуществляемых с территории Российской Федерации. Под вражеским огнем сегодня, 7 июня, оказались Марчихина Буда, Покровка, Проходы, Турья, Марьино, Середина-Буда, Клюсы, Большая Писаревка, Тимофеевка и Покровское.

Кроме того, по району населенного пункта Осоевка был нанесен авиаудар

Основным ресурсом противника остается численное превосходство пехоты, уточняют в DeepState. Для этого российские силы сосредоточили значительные резервы в данном районе после вытеснения подразделений ВСУ на Курщине. Огневую поддержку обеспечивают различные дроны.

При этом отмечается, что как на Сумщине, так и на многих других направлениях враг почти не использует тяжелую технику. Основной акцент делается на пехотные подразделения (в том числе на мотоциклах) и дроны, нацеленные на логистику и позиции. 

Напомним, в ночь на 7 июня войска РФ оккупировали населенные пункты Кондратовка и Алексеевка в Сумской области, а также продвинулись в районе Беловодов, Локни и Садков.

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