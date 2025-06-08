Россияне ударили по Краматорску, пострадал один человек

Россияне атаковали Краматорск. Фото: телеграм-канал

В воскресенье утром, 8 июня, Краматорск попал под российский удар. Россияне три раза атаковали город. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Краматорск в 03:55 получил три вражеских удара — гражданская инфраструктура, промышленная зона и окрестности частного сектора», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, ранения получил один человек.



Аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений.



Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 7 июня, убили 4 жителей. Кроме того, есть пострадавшие в результате атак армии РФ.