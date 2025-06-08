РФ атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 40 целей

ПВО сбила 40 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Оккупационные войска в ночь на 8 июня запустили по Украине дроны и ракеты разных типов. Противовоздушная оборона сбила 40 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 8 июня (с 21:00 7 июня) противник атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, а также противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства оккупированной Запорожской области)», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 40 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны.



Кроме того, 22 — сбиты огневыми средствами поражены, 18 целей — локально потеряны/подавлены РЭБ.



Ранее мы писали, что 8 июня, Краматорск попал под российский удар. Россияне три раза атаковали город. Есть пострадавший.