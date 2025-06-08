Армия РФ более 50 раз обстреляла Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за минувшие сутки, 7 июня, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Россияне 53 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:





Покровский район. В Покровске ранены 2 человека, повреждена хозяйственная постройка. В Ровно Мирноградской ТГ ранен человек. В Новоторецком Шаховской ТГ ранены 2 человека, повреждены дом и авто. В Шевченке Добропольской ТГ повреждена хозяйственная постройка.





Краматорский район. В Лимане разрушен дом. В Краматорске ранен человек, повреждена промзона. В Степановке Новодонецкой ТГ повреждены 5 складов. В Очеретино Александровской ТГ повреждено агропредприятие; в Высокополье — склад; в Новостепановке — дом, пострадали 2 человека. В Софиевке Дружковской ТГ поврежден дом. В Константиновке погиб 1 человек, повреждены многоэтажка, 16 частных домов и ЛЭП; в Иванополье повреждены 10 домов. В Яблоновке Ильиновской ТГ погибли 2 человека, повреждены 2 дома.



Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что 8 июня Краматорск попал под российский удар. Россияне три раза атаковали город.