Оккупанты дважды обстреляли Покровск: ранены двое гражданских

Россияне атаковали Покровск. Видео: Николай Ташлицкий

За прошедшие сутки, 7 июня, в результате российских атак получили ранения двое гражданских жителей Покровска. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, в 05:15 в восточной части Покровска состоялось попадание FPV-дрона. Пострадал мужчина 1990 года рождения. Также повреждена одна хозяйственная постройка.



Кроме того, россияне в 14:30 повторно атаковал город. Снаряд попал возле жилого дома в западной части города.



«В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочное ранение правого плеча с кровопотерей получил гражданский мужчина 1965 года рождения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что утром, 8 июня, российские военные ударили по Краматорску.