В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»

В Мелитополе пожар. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 июня стоит столб черного дыма. Отмечается, что в городе вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.



Как известно, горит машиностроительный завод «Гидромаш», который оккупанты превратили в военную базу.



Причины пожара не уточняются.



Ранее мы писали, что 7 июня в российском городе Кстово (Нижегородская область) произошел пожар на территории НПЗ «Лукойл». В украинских и российских Telegram-каналах сообщается, что объект атаковали беспилотники.