Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»

08 июня 2025, 11:10

В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»

В Мелитополе пожар. Фото: скриншот В Мелитополе пожар. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 июня стоит столб черного дыма. Отмечается, что в городе вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как известно, горит машиностроительный завод «Гидромаш», который оккупанты превратили в военную базу.

Причины пожара не уточняются.

Ранее мы писали, что 7 июня в российском городе Кстово (Нижегородская область) произошел пожар на территории НПЗ «Лукойл». В украинских и российских Telegram-каналах сообщается, что объект атаковали беспилотники.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Мелитополь Запорожская область
События
Пожар
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
12:59
Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе
09:13
На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе
17:57
РФ открыла военный центр в корпусе ВНУ им. Даля в Луганске
17:11
Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет
14:54
Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост
12:45
Паника на Кинбурнской косе: солдаты РФ стреляют друг в друга
11:44
На оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям: в ОВА объяснили, с чем это связано
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
15:13
В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост
14:53
РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов
13:36
Оккупанты сообщили об обстреле Сватово: повреждено здание
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
все новости
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
15:28
В российском Энгельсе третий день горит нефтебаза
14:41
Ситуация на Торецком направлении: оккупанты пытаются продвигаться в сторону Яблоневки
13:30
ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» с боекомплектом
12:30
В результате обстрела погиб один человек в селе Константиновской громады
11:59
Повреждены жилые дома: россияне ударили по Константиновке артиллерией и с помощью ФАБ
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
10:55
Оккупанты дважды обстреляли Покровск: ранены двое гражданских
10:44
Появились подробности утреннего удара по Краматорску
10:03
Армия РФ более 50 раз обстреляла Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия
09:44
РФ атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 40 целей
09:18
Россияне ударили по Краматорску, пострадал один человек
09:02
Четверо погибли и девять пострадали из-за атак российских войск за сутки
17:50
В Нижегородской области загорелся НПЗ — СМИ сообщают об ударе дрона
16:57
До Сум — 20 км: ожидаются удары FPV-дронами
15:13
Передав список из 640 военнопленных для обмена, Россия обвинила Украину в срыве договоренностей
14:20
В Донецкой области продолжаются обстрелы: четверо погибших, один ранен
13:38
Зеленский: российские водители не знали о своей роли в операции «Паутина»
12:42
Украинские силы сбили российский Су-35 в небе над Курской областью
11:34
«Ураган», дроны и авиабомбы: в Донецкой области погибли мирные жители
все новости
ВИДЕО
В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза. Фото: ТГ-канал Астра В российском Энгельсе третий день горит нефтебаза
08 июня, 15:28
Украинские защитники ударили по российской системе ПВО Бук-М3. Фото: скриншот ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» с боекомплектом
08 июня, 13:30
В Мелитополе пожар. Фото: скриншот В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
08 июня, 11:10
Россияне атаковали Покровск. Видео: Николай Ташлицкий Оккупанты дважды обстреляли Покровск: ранены двое гражданских
08 июня, 10:55
Россияне атаковали Украину. Фото: ГСЧС Массированный удар по Украине: пострадали 80 человек, погибли спасатели
06 июня, 20:51
Последствия удара по аэропорту «Брянск». Фото: ASTRA Беспилотники ночью атаковали аэропорт «Брянск»: уничтожен боевой вертолет Ми-8, поврежден – Ми-35
06 июня, 15:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор