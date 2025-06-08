Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Повреждены жилые дома: россияне ударили по Константиновке артиллерией и с помощью ФАБ

08 июня 2025, 11:59

Повреждены жилые дома: россияне ударили по Константиновке артиллерией и с помощью ФАБ

Константиновку Донецкой области рано утром, 8 июня, дважды обстреляли российские захватчики. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В 03:20 состоялся вражеский авиаудар ФАБ-250 по городу Константиновке. Пострадавшие отсутствуют. Повреждены 7 фасадов частных домов», — отметил он.

По словам Горбунов, через час россияне атаковали город из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Поврежден фасад многоквартирного дома, 2 фасада частных домов.

Ранее мы писали, что за 7 июня в результате российских атак получили ранения двое гражданских жителей Покровска

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
12:59
Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе
09:13
На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе
17:57
РФ открыла военный центр в корпусе ВНУ им. Даля в Луганске
17:11
Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет
14:54
Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост
12:45
Паника на Кинбурнской косе: солдаты РФ стреляют друг в друга
11:44
На оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям: в ОВА объяснили, с чем это связано
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
15:13
В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост
14:53
РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов
13:36
Оккупанты сообщили об обстреле Сватово: повреждено здание
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
все новости
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
15:28
В российском Энгельсе третий день горит нефтебаза
14:41
Ситуация на Торецком направлении: оккупанты пытаются продвигаться в сторону Яблоневки
13:30
ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» с боекомплектом
12:30
В результате обстрела погиб один человек в селе Константиновской громады
11:59
Повреждены жилые дома: россияне ударили по Константиновке артиллерией и с помощью ФАБ
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
10:55
Оккупанты дважды обстреляли Покровск: ранены двое гражданских
10:44
Появились подробности утреннего удара по Краматорску
10:03
Армия РФ более 50 раз обстреляла Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия
09:44
РФ атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 40 целей
09:18
Россияне ударили по Краматорску, пострадал один человек
09:02
Четверо погибли и девять пострадали из-за атак российских войск за сутки
17:50
В Нижегородской области загорелся НПЗ — СМИ сообщают об ударе дрона
16:57
До Сум — 20 км: ожидаются удары FPV-дронами
15:13
Передав список из 640 военнопленных для обмена, Россия обвинила Украину в срыве договоренностей
14:20
В Донецкой области продолжаются обстрелы: четверо погибших, один ранен
13:38
Зеленский: российские водители не знали о своей роли в операции «Паутина»
12:42
Украинские силы сбили российский Су-35 в небе над Курской областью
11:34
«Ураган», дроны и авиабомбы: в Донецкой области погибли мирные жители
все новости
ВИДЕО
В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза. Фото: ТГ-канал Астра В российском Энгельсе третий день горит нефтебаза
08 июня, 15:28
Украинские защитники ударили по российской системе ПВО Бук-М3. Фото: скриншот ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» с боекомплектом
08 июня, 13:30
В Мелитополе пожар. Фото: скриншот В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
08 июня, 11:10
Россияне атаковали Покровск. Видео: Николай Ташлицкий Оккупанты дважды обстреляли Покровск: ранены двое гражданских
08 июня, 10:55
Россияне атаковали Украину. Фото: ГСЧС Массированный удар по Украине: пострадали 80 человек, погибли спасатели
06 июня, 20:51
Последствия удара по аэропорту «Брянск». Фото: ASTRA Беспилотники ночью атаковали аэропорт «Брянск»: уничтожен боевой вертолет Ми-8, поврежден – Ми-35
06 июня, 15:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор