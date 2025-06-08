Повреждены жилые дома: россияне ударили по Константиновке артиллерией и с помощью ФАБ

Константиновку Донецкой области рано утром, 8 июня, дважды обстреляли российские захватчики. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 03:20 состоялся вражеский авиаудар ФАБ-250 по городу Константиновке. Пострадавшие отсутствуют. Повреждены 7 фасадов частных домов», — отметил он.



По словам Горбунов, через час россияне атаковали город из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют. Поврежден фасад многоквартирного дома, 2 фасада частных домов.



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