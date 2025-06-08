В результате обстрела погиб один человек в селе Константиновской громады

В воскресенье утром, 8 июня, российская армия обстреляла село Стенки в Константиновской громаде Донецкой области. Погиб один гражданский. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, удар произошел в 10:30 из ствольной артиллерии по Новодмитровскому старостинскому округу.



«В результате обстрела погиб гражданский человек, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, непосредственно по месту жительства», — отметил он.



Начальник администрации уточнил, что также был поврежден объект гражданской инфраструктуры — фасад частного дома.



Ране мы писали, что Константиновку Донецкой области рано утром, 8 июня, дважды обстреляли российские захватчики. В результате ударов есть повреждения.