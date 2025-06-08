ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» с боекомплектом

Украинские защитники ударили по российской системе ПВО Бук-М3. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили российскую систему противовоздушной обороны «Бук-М3» вместе с боекомплектом. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, работу провели операторы из состава Сил беспилотных систем ВСУ.



«Операция стала образцом слаженной работы подразделений. После обнаружения цель обездвижили, некоторое время «подсвечивали» и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки», — говорится в сообщении.



Справка



ЗРК «Бук-М3» — современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины провели успешную операцию — уничтожен многоцелевой Су-35 над Курском.