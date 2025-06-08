Ситуация на Торецком направлении: оккупанты пытаются продвигаться в сторону Яблоневки

Российские оккупанты стараются атаковать на Торецком направлении, им удается осуществлять продвижение. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.



По его словам, среднесуточное количество штурмовых действий за неделю примерно 15-16.



«На сегодня он пытается развивать свой успех в направлении Яблоновки с целью дальнейших движений в направлении населенного пункта Константиновка», — отметил он.



Запорожец заявил, что на Торецкое направление сейчас самое сложное, потому что россияне основные усилия сосредотачивает именно на нем, используя любые методы огневого воздействия, FPV-дронов, дронов на оптоволокне. В дополнение к этому проводит штурмовые действия с применением мототехники.



Спикер объяснил, почему захватчики больше всего давят именно на Торецком направлении.



«Там удается осуществлять продвижение. В том числе за счет того, что враг имеет возможность применять тактическую авиацию, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые укрытия для позиций Сил обороны», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что россияне усиливают позиции в Мариуполе, военная техника движется к Розовке Запорожской области.