В российском Энгельсе третий день горит нефтебаза

В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза. Фото: ТГ-канал Астра

В Энгельсе Саратовской области РФ уже третий день продолжает гореть нефтебаза «Кристалл», которая попала под удар 6 июня. Черный дым видно из разных уголков города. Об этом передает телеграм-канал «Астра».



По словам местных властей, в городе не выявлено превышения концентрации вредных веществ в воздухе.



«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — сообщили в правительстве Саратовской области.



Ранее мы писали, что в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали ключевые военные объекты РФ, включая аэродромы, на которых базируется российская авиация, задействованная в ударах по украинской территории.