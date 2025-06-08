Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState

Оккупировали село в Сумской области. Фото: DeepState

Российские оккупанты оккупировали село Локня на Сумщине. Об этом передает военный ресурс DeepState.



«Карта обновлена. Враг оккупировал Локню (село в Юнаковской сельской громаде Сумского района Сумской области)», — говорится в сообщении.



Кроме того, россияне продвинулись в Кондрашовке (село в Купянском районе Харьковской области) и Яблоновке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области).





Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 7 июня заняли населенные пункты Кондратовка и Алексеевка в Сумской области, а также продвинулись в районе Беловодов, Локни и Садков.